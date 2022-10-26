Новые школы построят в Покровском и Павловской Слободе | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 21:29 Новые школы построят в Покровском и Павловской Слободе

Читать 360tv в

В Истре приступили к строительству двух новых школ. На месте работ побывала глава городского округа Татьяна Витушева.

Реклама

В Покровском возведут пристройку к школе. Здесь предусмотрены не только классы, которые рассчитаны на 25 человек, но и столовая, мастерские, актовый и спортивный залы.

«Школа строится из внебюджетных источников по инвестсоглашению, которое мы, как муниципалитет, заключили с застройщиком. Данная школа, безусловно, очень ожидаемая, расширение этой школы. Само здание будет больше, чем существующее, что нас безусловно радует. Радует и то, что разрешение на строительство планируют получить уже до конца года, а завершить его — 1 сентября 2024», — сказала Татьяна Витушева.

В Павловской Слободе работы уже вовсю идут, сейчас готовят площадку для строительства школы на 1100 мест. Ежедневно здесь в среднем трудятся от 10 до 15 человек, две единицы техники.

Строительство школы здесь — острая необходимость, поскольку территория активно развивается, количество населения увеличивается. Сейчас в селе всего одно общеобразовательное учреждение, проектная мощность которого — 600 человек.

«Данную школу не одно десятилетие местные жители этой территории ждут в связи с тем, что большой дефицит образовательных учреждений именно в Павловской Слободе. Дети вынуждены учиться в две смены, а то иногда и в три в существующих школах, поэтому, конечно же, строительство этой школы полностью разгрузит имеющиеся учреждения и решит вопрос второй смены», — отметила глава округа.

В новой школе, помимо просторных современных учебных классов и специализированных кабинетов с лаборантскими и мастерскими, предусмотрены помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая с пищеблоком полного цикла, а также медкабинет и административные помещения. Также школа будет адаптирована под обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.

Закончить строительство новой школы в Павловской Слободе планируют уже через два года.