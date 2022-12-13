13 декабря 2022, 16:09
Новые школы появятся в двух ЖК в Домодедове к 2024 году
Проектирование двух новых школ в городском округе Домодедово завершено. По предварительным данным, учебные заведения сдадут в 2024 оду.
На данном этапе завершено проектирование объектов, а также заключены договоры на проведение экспертизы проектной документации. Отмечается, что новые школы будут построены за счет средств бюджета.
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«Одну школу на 550 мест построят на улице Макаренко в микрорайоне Барыбино, вторую на 825 мест — в ЖК „Домодедово парк“. Сдать объекты планируется в 2024 году», — сообщил глава ведомства Владимир Локтев.
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В учебных заведениях будут созданы все условия для организации учебного процесса и внеурочной деятельности. Школы будут также адаптированы для обучения детей с ограниченными возможностями. На пришкольной территории появятся зоны для спорта и отдыха.
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Школы
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