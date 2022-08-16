Новые школы Подмосковья создадут 10 тысяч мест

Новые школы откроются в Подмосковье 1 сентября. Они смогут принять 10 тысяч учеников. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Мы открываем больше всех школ в стране — ежегодно 20-30 учреждений. Все школы современные и комфортные. Уверена, ребятам и их родителям понравятся новые объекты», — рассказала вице-губернатор.

Новые учреждения откроются в 12 городских округах. Это Долгопрудный, Красногорск, Орехово-Зуево, Можайск, Балашиха, Павловский Посад, Ленинский, Мытищи, Котельники, Щелково, Лобня и Луховицы.

Самые большие школы в этом учебном году откроют в Балашихе: на 1775 мест — в ЖК «Измайловский лес» и на 1600 — в ЖК «Новоград Павлино».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал строителей сдавать объекты образования досрочно.