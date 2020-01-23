Новые школы Подмосковья примут более 7 тысяч детей в 2020 году

В этом году в Московской области введут в эксплуатацию восемь школ, построенных за счет инвесторов. Это даст семь тысяч мест для учеников, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

Новые школы появятся в шести муниципалитетах Подмосковья.

«В шести городских округах Московской области будут введены в эксплуатацию новые школы. Это Балашиха, Истра, Королев, Химки, а также по две школы введут в Ленинском и Люберцах. Образовательные учреждения в общей совокупности рассчитаны на 7086 ребят», − отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

В Балашихе планируется ввести в эксплуатацию школу на 900 мест, в Истре достроят учреждение на 550. В Королеве будет введена школа на 660 мест, в Ленинском г. о. введут в эксплуатацию две школы: на 550 и 1100 мест. В Люберцах планируют достроить также два образовательных учреждения: на 1500 и 1100 мест, и в Химках введут в эксплуатацию школу на 726 мест.