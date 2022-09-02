Подмосковье 02 сентября 2022, 09:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Школы после капремонта открылись в Дубне 1 сентября

Читать 360tv в

После строительства в Дубне открылись новые школы. В старых сделали ремонт и завезли новое оборудование. На одной из линеек побывал глава округа Сергей Куликов.

Областной физмат-лицей открылся в прошлом году. В сентябре 2021-го ученики впервые встретились в учителями, а теперь они готовы продолжить плодотворную работу. Ученик Алекс Стрельчюнас поделился, что при поддержке учителей активно участвует в олимпиадах.

Реклама

«Хочется, на самом деле, все освоить. Раньше особо не задумывался, сейчас общаюсь с учителями, получаю опыт, и хочется участвовать в олимпиадах, чтобы увеличить шансы на поступление», — рассказал школьник.

Реклама

Лицей № 6 в этом году отметит 55-летие. Это одна из лучших школ не только округа, но и региона. Теперь в нем есть новое оборудование и мебель для кабинетов информатики, а также класс робототехники.

«Очень постарались для ребят, получили новую мебель, оборудование. Ребята будут довольны, потому что этот предмет, информатика, у нас профильный, мы им много занимаемся», — отметила директор лицея Наталья Кренделева.

В новом учебном году в первый класс пошли 816 детей в Дубне. Всего школы приняли свыше семи тысяч учеников. Глава округа Сергей Куликов напомнил о важности ремонта и в других учреждениях.

«Впереди капремонты школ, у нас развитие, новые образовательные комплексы, робототехники открываем классы, все делаем, чтобы дети чувствовали уверенно и поступали в лучшие заведения страны», — сказал он.

Линейка в одной из самых старых школ — № 2 — прошла при участии Сергея Куликова. Он рассказал, что учреждение вошло в программу капремонта, его проведут в 2024 году. Годом позже отремонтируют и школу № 1.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обратился к школьникам с напутственными словами. Он пожелал им быть любознательными и смелыми.

0 0 0 0 0 0