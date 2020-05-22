Новые школы на 1100 мест откроют в подмосковных Мытищах и Щелкове в сентябре

Новую школу в Щелкове планируют ввести в эксплуатацию уже к 1 сентября. Она рассчитана на 1,1 тысячи мест. Отставаний от графика здесь нет, подчеркнул первый заместитель начальника Главгосстройнадзора Тамерлан Алборов.

Он проверил работы вместе с главой городского округа Щелково Андреем Булгаковым.

«По результатам — объект полностью соответствует стандарту», — говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора.

Осмотрели строительную площадку и в Мытищах. Там к началу осени откроют новую школу, где тоже предусмотрели 1,1 тысячи мест. Застройщик строго выполняет требования к безопасности, уточнила пресс-служба ведомства.

В чек-листы внесли сведения о строительстве. По каждой школе рассчитали индекс безопасности. А всего в Московской области вновь продолжили работы почти на 200 площадках, рассказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

На каждом объекте назначен стюард, который контролирует соблюдение санитарных норм и требований стандарта организации работ. Он ежедневно направляет отчеты в ведомство Артур Гарибян.

Возобновление строительства началось в Подмосковье 18 мая. Так, правительство частично ослабило ограничения в период пандемии.

Но строительные работы продолжатся со строгим соблюдением всех санитарных норм. На площадках назначат ответственных за безопасность специалистов.

Стюарды, например, станут бесконтактным способом измерять температуру сотрудников еще перед сменой, вносить сведения в реестр. Им надо внимательно наблюдать, нет ли недомогания или признаков заболевания.