Качество воды вырастет еще у 45 тысяч жителей Люберец по поручению губернатора Андрея Воробьева | 360°

Качество воды вырастет еще у 45 тысяч жителей Люберец по поручению губернатора Андрея Воробьева
Новый водовод построят в Люберцах к 2024 году. Он протянется между поселками Мирным, Томилино и Октябрьским. Качество питьевой воды вырастет у 45 тысяч жителей. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил временно исполняющий обязанности главы округа Владимир Волков.
Вскоре в Люберцах будут выбирать главу городского округа. Губернатор порекомендовал Владимиру Волкову принять участие в конкурсе.
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«Люберцы — четвертый по численности населения округ в Московской области. Вы сами местный житель, много лет здесь работали», — отметил Андрей Воробьев.
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Он напомнил, что ранее высокую планку руководителя округа держал Владимир Ружицкий. Губернатор призвал Волкова так же обеспечить необходимые жителям перемены и попросил доложить о реализации важных проектов.
Чистая вода
По поручению Андрея Воробьева в Люберцах построят новый водовод. Владимир Волков сообщил, что работа идет строго по графику.
«Мы идем в графике, никакого отставания нет. Полностью планируем сдать объект в 2024-м. В следующем году будет запущена первая станция», — отчитался Волков.
Школы
Еще 10 школ и 14 детских садов построят в Люберцах к 2025-му. Сейчас возводят семь образовательных центров.
«Одним из самых сложных объектов была Красковская школа. Сейчас у нас ведется активное строительство, и мы приложим все усилия, чтобы ввести ее до конца 2023 года», — рассказал Волков.
Новая школа в поселке Красково примет 400 учеников начальных классов и 700 старших. Это избавит детей от второй смены.
Внутренний дворик школы благоустроят и озеленят, подчеркнул Андрей Воробьев.
«Часть территории, которую мы планируем благоустраивать, традиционно использовалась жителями для прогулок. Поэтому нужно дать гарантии, и я их персонально даю, что в поселке будут не только великолепная школа, но и парк», — сказал губернатор Подмосковья.
Дороги
В Люберцах реализуют сразу несколько крупных дорожных проектов. Это, в том числе, расширение трассы М-5.
На участке от Люберец до Лыткаринского шоссе количество полос движения выросло с шести до 10.
На втором этапе проекта перемены коснутся обхода поселка Октябрьского. Водители увидят их в 2023 году.
«У нас благодаря вашей поддержке ведется строительство Октябрьского проспекта, приступили к строительству Южно-Лыткаринской автодороги — она разгрузит наши районы», — заявил Владимир Волков.
Октябрьский проспект — основная дорожная артерия Люберец. Кроме того, сейчас прорабатывается проект будущей развязки в Люберцах для трассы М-12 Москва — Казань. Ее строительство запланировали к 2024 году.