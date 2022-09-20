Качество воды вырастет еще у 45 тысяч жителей Люберец по поручению губернатора Андрея Воробьева | 360°

Важное 20 сентября 2022, 16:42 Поделиться Telegram

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Viber Качество воды вырастет еще у 45 тысяч жителей Люберец по поручению губернатора Андрея Воробьева

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Новый водовод построят в Люберцах к 2024 году. Он протянется между поселками Мирным, Томилино и Октябрьским. Качество питьевой воды вырастет у 45 тысяч жителей. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил временно исполняющий обязанности главы округа Владимир Волков.

Вскоре в Люберцах будут выбирать главу городского округа. Губернатор порекомендовал Владимиру Волкову принять участие в конкурсе.

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«Люберцы — четвертый по численности населения округ в Московской области. Вы сами местный житель, много лет здесь работали», — отметил Андрей Воробьев.

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Он напомнил, что ранее высокую планку руководителя округа держал Владимир Ружицкий. Губернатор призвал Волкова так же обеспечить необходимые жителям перемены и попросил доложить о реализации важных проектов.

Чистая вода

По поручению Андрея Воробьева в Люберцах построят новый водовод. Владимир Волков сообщил, что работа идет строго по графику.

«Мы идем в графике, никакого отставания нет. Полностью планируем сдать объект в 2024-м. В следующем году будет запущена первая станция», — отчитался Волков.

Школы

Еще 10 школ и 14 детских садов построят в Люберцах к 2025-му. Сейчас возводят семь образовательных центров.

«Одним из самых сложных объектов была Красковская школа. Сейчас у нас ведется активное строительство, и мы приложим все усилия, чтобы ввести ее до конца 2023 года», — рассказал Волков.

Новая школа в поселке Красково примет 400 учеников начальных классов и 700 старших. Это избавит детей от второй смены.

Внутренний дворик школы благоустроят и озеленят, подчеркнул Андрей Воробьев.

«Часть территории, которую мы планируем благоустраивать, традиционно использовалась жителями для прогулок. Поэтому нужно дать гарантии, и я их персонально даю, что в поселке будут не только великолепная школа, но и парк», — сказал губернатор Подмосковья.

Дороги

В Люберцах реализуют сразу несколько крупных дорожных проектов. Это, в том числе, расширение трассы М-5.

На участке от Люберец до Лыткаринского шоссе количество полос движения выросло с шести до 10.

На втором этапе проекта перемены коснутся обхода поселка Октябрьского. Водители увидят их в 2023 году.

«У нас благодаря вашей поддержке ведется строительство Октябрьского проспекта, приступили к строительству Южно-Лыткаринской автодороги — она разгрузит наши районы», — заявил Владимир Волков.

Октябрьский проспект — основная дорожная артерия Люберец. Кроме того, сейчас прорабатывается проект будущей развязки в Люберцах для трассы М-12 Москва — Казань. Ее строительство запланировали к 2024 году.

Развязка сделает комфортным узел пересечения трех трасс: М-12, Южно-Лыткаринского шоссе и Северо-Восточной хорды.

Кроме того, дублер Егорьевского шоссе в Люберцах достроят в 2026 году.

Благоустройство

Люберцы отметят 400-летие в 2023 году. Городской округ ждет масштабное благоустройство.

Например, уже привели в порядок Ухтомский и Томилинский пруды, Новокрасковский карьер. Продолжается проектирование парка «Наташкинские пруды» и Томилинского лесопарка.

Наша задача — сделать все максимально и достойно отметить эту дату. На протяжении всего года мы проводим благоустройство общественных и дворовых территорий Владимир Волков.

Волков отметил, что при благоустройстве будут учитывать мнения жителей, чтобы округ стал современным и красивым.

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