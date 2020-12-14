Новые школы и дополнительные корпуса откроют до конца года в Подмосковье

До 25 декабря в нескольких городах Московской области, в том числе в Луховицах, откроют новые школы или дополнительные учебные корпуса. Об этом объявил министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Речь также идет о Пушкине, Химках, Серпухове, Видном, Электростали. В последней откроют школу на 825 мест в микрорайоне «Северный-2». В Луховицах подготовили учебное учреждение на 154 места.

Источник фото: телеканал «360»

В Химках почти готова пристройка на 200 мест к МАОУ «Лицей № 21», в Серпухове начнет работать такая же пристройка к МОУ «СОШ № 7». Однако есть риски того, что вовремя не откроют ряд школ.

Уже введено 25 объектов образования, из которых 17 — школы. Их открыли в 13 городских округах. Это школы, в общей сложности созданные на 7 650 мест Владимир Локтев.

Он отметил, что в этом году по плану нужно открыть 76 объектов. Из них 46 уже эксплуатируются. До конца декабря необходимо ввести еще 30 объектов. По его словам, основной акцент в 2020 году сделан на строительство объектов образования. Они составили более половины всех бюджетных площадок, запланированных на год. Однако важной частью плана являются и детские сады.

В этом году предусмотрено строительство девяти детских садов, шесть из которых уже введены. Рисков по детским садам мы не видим — программу выполним. К 1 сентября мы открыли сады в Ивантеевке, Домодедове, Красногорске. Дополнительно создали 1005 мест Владимир Локтев.

Министр добавил, что до конца года сданы будут еще три детских сада. Два — в Балашихе, еще один находится в Лосино-Петровском.