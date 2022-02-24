Новые школы и детсады для комфорта жителей появятся в Котельниках

Открытие нового корпуса сада «Детство» положило начало побед 2021-го года для Котельников, рассказал глава городского округа Сергей Жигалкин. Сейчас на первом месте — проектирование Воспитательно-образовательного комплекса, в который войдут школа и детский сад, а также долгожданной единой комплексной поликлиники. А 1 сентября в микрорайоне Южный откроется первая за 40 лет школа.

Новый корпуса сада «Детство» стал настоящим подарком для жителей микрорайона-новостройки, расположенного вдали от других районов города. Сейчас его посещают 80 детей от полутора до трех лет, а также еще 110 детей старше трех лет.

«Мы очень рады, что наша дошкольная среда и, в целом, образовательная развивается, совершенствуется. И очень рады, что наши малыши придут в наши же учреждения. И им не придется ездить в другие муниципалитеты, в другие города. Они будут в шаговой доступности», — отметила заведующая детсадом «Детство» Вера Арешкина.

Теперь в планах проектирование воспитательно-образовательного комплекса — он будет включать школу и детский сад — и единой комплексной поликлиники на 400 посещений в смену. Также в Котельниках откроется детский сад в микрорайоне Парковый, начнется строительство двух дошкольного образовательных учреждений.

Среди поставленных задач — работа с обманутыми дольщиками.

«С дольщиками очень сложный вопрос. Если подходить на начало 2010 года, у нас было семь проблемных объектов. На сегодняшний мы имеем два проблемных объекта. Один — ЖК „Белые Росы“. И то, мы одни из первых, кто попал в „Дом.РФ“. И сейчас, за счет этого, мы достраиваем. Мы не видим проблем, потому что уже выходим на проектирование строительства. А в 2023 году мы вручаем людям ключи», — рассказал глава Котельников Сергей Жигалкин.

Основными составляющими в работе являются национальные проекты президента, государственные программы Московской области, а также муниципальные программы Котельников, отметил он. По итогам 2021 года городской округ занял второе место в рейтинге городов Московской области по социально-экономическим показателям.

«Всегда, и у меня и у моей команды, только амбициозные планы. Мы, кроме первого места, никогда не рассматривали. Конечно кто-то скажет, но тем не менее, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И поэтому, городской округ всегда будет стремиться занимать лидирующие позиции, и вся команда настроена на это», — заключил Жигалкин.