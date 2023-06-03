Подмосковье 03 июня 2023, 13:02 Новые школу и детский сад откроют в Мытищах к 1 сентября

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В сентябре в Мытищах откроются новые школу и детский сад. На днях в округе заработала спортивная площадка на территории одного из учебных заведений.

«У нас раньше тоже была такая маленькая площадка. У нас была спортплощадка. Вот эта вот и какие-то тренажеры. Но сейчас очень хорошие. Вот эти качели — очередь выстраивается, чтобы покататься», — сообщила семиклассница Весея Шестакова.

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Готовая спортивная площадка летом — бонус от застройщика. В новом здании школы дети начнут учиться уже в сентябре этого года.

«Данный объект — это пристройка на 200 мест к школе № 6. Площадь пристройки 3,7 тысячи квадратных метров. Она включает в себя пищеблок, спортзал и классы информатики и физики», — сообщил заместитель гендиректора ООО «Региональная строительная производственная компания» Алексей Максимов.

Такими обновлениями похвастаться может и Силикатная улица. Здесь в начале осени 2023 года свои двери для детей откроет детский сад на 200 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал школьников в сезон ЕГЭ и пожелал им успехов.

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