03 июня 2023, 13:02
Новые школу и детский сад откроют в Мытищах к 1 сентября
В сентябре в Мытищах откроются новые школу и детский сад. На днях в округе заработала спортивная площадка на территории одного из учебных заведений.
«У нас раньше тоже была такая маленькая площадка. У нас была спортплощадка. Вот эта вот и какие-то тренажеры. Но сейчас очень хорошие. Вот эти качели — очередь выстраивается, чтобы покататься», — сообщила семиклассница Весея Шестакова.
Реклама
Готовая спортивная площадка летом — бонус от застройщика. В новом здании школы дети начнут учиться уже в сентябре этого года.
«Данный объект — это пристройка на 200 мест к школе № 6. Площадь пристройки 3,7 тысячи квадратных метров. Она включает в себя пищеблок, спортзал и классы информатики и физики», — сообщил заместитель гендиректора ООО «Региональная строительная производственная компания» Алексей Максимов.
Такими обновлениями похвастаться может и Силикатная улица. Здесь в начале осени 2023 года свои двери для детей откроет детский сад на 200 мест.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал школьников в сезон ЕГЭ и пожелал им успехов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Мытищи
Детские сады
Реклама
Реклама