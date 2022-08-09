Новые школу и детский сад откроют рядом с метро Котельники в 2025 году

Комитет по конкурентной политике опубликовал закупку на строительство воспитательного-образовательного комплекса в Котельниках. Это школа и детский сад в микрорайоне Опытное поле. Об этом рассказала глава ведомства Елена Волкова.

Закупка включила в себя инженерные изыскания, разработку проекта интерьеров, поставку оборудования, подготовку документов и строительство. Комплекс включит в себя школу на 2100 мест и детский сад на 350. Проект реализуют по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального и муниципального бюджетов. Завершение строительства запланировали на 2025 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 15 новых школ и детских садов 1 сентября в Подмосковье.