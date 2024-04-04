04 апреля 2024, 15:11
Новые школьные автобусы появились в Долгопрудном, Можайске и Орехово-Зуеве
Новые школьные автобусы получили три муниципалитета Подмосковья. Транспорт для перевозки детей появился в Долгопрудном, Можайске и Орехово-Зуеве.
Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, три новых автобуса доставят школьников из сел и деревень, где нет своих учебных заведений или они расположены в отдаленных населенных пунктах.
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Оснащение автобусов соответствует всем современным требованиям безопасности. Они незаменимы не только в организации учебного процесса, но и в поездках школьников для участия в районных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах.
Ранее школьные автобусы получили пять городских округов Подмосковья: Богородский, Волоколамский, Коломна, Красногорск и Шатура.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
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