Новые школа и детский сад появятся на Павшинском бульваре в Красногорске

Большая общеобразовательная школа на 1500 мест и детский сад на 200 мест появятся на Павшинском бульваре в Красногорске. Реализация объектов предусмотрена подмосковной госпрограммой «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и запланирована на 2025 год, рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он напомнил, что появление школы и детсада предусмотрено выданными градостроительными планами. Эти документы являются основными при освоении территории, без них невозможно разработать проектную документацию, получить разрешение на строительство и ввести построенный объект в эксплуатацию.

«Также в микрорайоне Чернево-2 на улице Успенская появится пристройка к общеобразовательной школе № 15 на 300 мест, которая увеличит ее мощность до 1125 учащихся. Реализация намечена на 2023 год», — добавил Гордиенко.

Новая школа на 1375 мест появится и в поселке Отрадное. Сейчас ведется проектирование объекта. По словам представителей компании-застройщика «Отрада Девелопмент», строительство должно начаться в 2022 году. На соседнем земельном участке появится детский сад на 200 мест площадью почти пять тысяч квадратных метров. В настоящее время на площадке идут подготовительные работы.