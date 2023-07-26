Подмосковье 26 июля 2023, 17:53 Новые сервисы для бизнеса запустят в Подмосковье Unsplash

Читать 360tv в

Новые онлайн-сервисы для предпринимателей заработают в Подмосковье. Они позволят бизнесу быстро открывать свое дело и получать помещения, а также выходить на экспорт.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, новые сервис заработают в ближайшее время.

Реклама

«Мининвест совместно с крупными застройщиками запустит сервис „Открой бизнес на 1-2 этажах жилых домов“, который позволит бесшовно, онлайн получить помещение для размещения бизнеса. Также в Подмосковье заработает услуга „Начни бизнес в парках“. Новый сервис упростит предпринимателям начало ведения бизнеса в парке», — сказала она.

Она добавила, что инвестиционный блок уделяет особое внимание поддержки экспортерам. В Подмосковье их свыше шести тысяч. Так, регион разрабатывает два новых сервиса, которые позволят быстро довести компанию до возможности реализовывать свою продукцию за рубежом и упростить поставку товаров в другие страны.

«Сегодня в разработке два сервиса для экспортеров Подмосковья. Первый, „Путь экспортера. Начни экспорт с нуля“, позволит пошагово довести компанию до возможности продавать товары заграницей. Второй — транспортно-логистический, „Поставь свой товар в контейнер“, мы разрабатываем совместно с Российским экспортным центром и крупнейшими логистическими операторами. Сервис упростит субъектам МСП поставку товаров за рубеж», — отметила Зиновьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».