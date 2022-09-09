Новые секции появятся в спортивном комплексе «Луговая» в Лобне | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 15:28 Поделиться Telegram

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Viber Новые секции появятся в спортивном комплексе «Луговая» в Лобне

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В Подмосковье активно развивается спортивная инфраструктура. В том числе в Лобне, где недавно в собственность округа передали на безвозмездной основе здание спортивного комплекса. Ранее он находился в управлении Всероссийского научно-исследовательского института имени Вильямса. С таким сообщением выступили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Муниципальная власть, не являясь собственником, не имела возможности в полной мере реализовать потенциал здания как спортивного сооружения, притом что там уже проходят различные занятия. Решение о передаче дает такую возможность и способствует развитию спорта в регионе», — подчеркнула руководитель территориального управления Росимущества в Московской области Елена Кострова.

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Сейчас в спортивном комплексе «Луговая» проходит множество различных занятий. Например, по художественной гимнастике, мини-футболу, баскетболу, каратэ и дзюдо. С тех пор, как здание будет передано в муниципальную собственность, получится более грамотно подойти к развитию спорта в округе. Специалисты проведут комплексное обслуживание здания, включат в его расписание дополнительные секции спорта.

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«В Московской области при поддержке губернатора региона Андрея Юрьевича Воробьева активно продвигается популяризация здорового образа жизни и поддержки спортсменов. Любая деятельность невозможна без хорошей материальной базы, в копилку которой входит теперь и сам спорткомплекс „Луговая“», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На этом объекте проводят свои тренировки талантливые жители Лобни, там трудится профессиональный тренерский состав. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Игорь Демешко отметил, что скоро начнется разработка концепции развития спортивного комплекса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеского спорта и хоккея. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

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