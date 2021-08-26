Новые сады, больницы и дороги появятся в Подмосковье. Кабмин одобрил заявки региона на инфраструктурные кредиты

Кабинет министров одобрил заявки Подмосковья на привлечение инфраструктурных кредитов из федерального бюджета. В результате реализации проектов получится привлечь 357 миллиардов рублей инвестиций, а также создать 47 тысяч новых рабочих мест.

Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.

«За счет средств инфраструктурно-бюджетных кредитов будут созданы объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Это и 16 детских садов, которые очень востребованы, и пять школ и пристроек — в целом почти на 9,2 тысячи мест. Мы также сможем отремонтировать три больницы и реконструировать шесть дорожных магистралей», — отметил глава региона.

Зампред Марат Хуснуллин отметил, что Московская область подала сразу шесть заявок. Четыре из них предполагают строительство 28 объектов инфраструктуры на сумму 23,7 миллиарда рублей в рамках установленного лимита. Еще две заявки — на предоставление инфраструктурно-бюджетного кредита в размере 3,9 миллиарда рублей на конкурсной основе. Они пойдут на строительство пяти объектов.

«Сегодня мы одобрили основную заявку, конкурсную же будем рассматривать после 1 октября, когда у нас останутся нераспределенные лимиты», — подчеркнул Хуснуллин.

Кредиты будут выдавать на срок до 15 лет по ставке не выше 3%. Одним из крупнейших проектов станет реконструкция Октябрьского проспекта в Люберцах. Первый этап работ планируют завершить в 2023 году, а уже в следующем — запустить движение. В результате пропускная способность возрастет на треть, а время поездки по этому участку сократится с одного часа до 15–20 минут.

Кроме того, в планах продолжение реконструкции Путилковского шоссе и строительство тоннеля. Это позволит дополнительно связать МКАД с Пятницким шоссе. А доступность жилых кварталов в Мытищах улучшат реконструкции Афанасовского и Пироговского шоссе. Новую дорогу также планируют построить на участке Осташковское шоссе — деревня Ульянково, а Володарское в Ленинском округе должны расширить.