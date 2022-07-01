Новые резиденты особых экономических зон Подмосковья создадут более 250 рабочих мест

Пять компаний станут резидентами особых экономических зон Московской области — об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Суммарный объем вложений в проекты составит более 1,6 миллиарда рублей.

Четыре проекта будет реализовано в особой экономической зоне «Дубна». Это компания «Бетарен Фарма», которая начнет производить готовые лекарственные средства. Объем инвестиций составит более одного миллиарда рублей. На предприятии создадут около 70 рабочих мест.

Инвестиционный проект ТПК «Радиусмед» оценивается в 60,5 миллиона рублей. Предприятие планирует занять значительную долю — до 20% — российского рынка шприцев высокого давления.

НПК «Медпромлаб» — это проект по производству дентальных имплантов и пломбировочных материалов. Инвестиции компании составят 237 миллионов рублей. На предприятии планируется создать более 50 рабочих мест.

Компания «Файернет» займется производством оборудования для обеспечения безопасности и спасения. Инвестиции составят 83,5 миллиона рублей. Предприятие будет оказывать услуги по обслуживанию систем, связанных с обеспечением безопасности людей, технологических процессов и материальных ценностей.

Пятый проект реализуется в особой экономической зоне «Ступино-Квадрат». Это компания «Декаст», которая будет выпускать приборы учета энергоресурсов, аппаратных комплексов и программного обеспечения для сферы ЖКХ. Инвестиции в проект составят более 231 миллиона рублей. Компания предоставит свыше 100 рабочих мест для жителей Ступина и ближайших муниципалитетов.

Еще 760 рабочих мест создадут действующие резиденты особой экономической зоны «Дубна» — компании НПК «Дедал», «Энкор» и «Полекс Бьюти». Инвестиции в эти проекты будут увеличены, что позволит предприятиям нарастить мощности производства и привлечь новых сотрудников.