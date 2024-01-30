Подмосковье 30 января 2024, 16:19 Новые резиденты ОЭЗ инвестируют в экономику Подмосковья свыше 34 миллиардов рублей Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Резиденты подмосковных особых экономических зон, которых привлекли в 2023 году, планируют инвестировать в строительство своих предприятий 34,6 миллиарда рублей. Запуск проектов позволит создать еще две тысячи рабочих мест в регионе.

«В 2023 году в особые экономические зоны Московской области привлекли еще 17 компаний. Инвесторы планируют вложить в запуск своих проектов около 34,6 миллиарда рублей. За счет их реализации планируется создать порядка двух тысяч рабочих мест. Сейчас на территориях всех наших ОЭЗ работают 208 резидентов», — прокомментировала заместитель председателя правительства Екатерина Зиновьева.

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В Подмосковье пять особых экономических зон: «Дубна», «Ступино Квадрат», «Исток», «Кашира» и «Максимиха». В прошлом году лидером по количеству привлеченных инвесторов стала ОЭЗ «Дубна» — к ней присоединилось 12 новых компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них — предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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