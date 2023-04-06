Подмосковье 06 апреля 2023, 12:49 Новые резиденты индустриальных парков создадут 70 рабочих мест в Сергиевом Посаде

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Новыми резидентами индустриальных парков «М-8» и «М-8 Север» в Сергиевом Посаде стали «Завод модульных конструкций» и «М8 Фабрика». Они создадут 70 рабочих мест.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, суммарно в оба проекта инвестируют 150 миллионов рублей.

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«Поскольку индустриальные парки являются муниципальным, участки на территории парка доступны инвесторам в рамках программы „Земля за 1 рубль“. Оба новых инвестора воспользовались этой программой», — добавила она.

«Завод модульных конструкций» займется выпуском стройматериалов и тар, а «М8 Фабрика» наладит производство хлеба и кондитерских изделий.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова добавила, что индустриальные парки Сергиева Посаде — это хорошие площадки для промышленного развития региона.

«Под два новых инвестиционных проекта предоставлено в общей сложности порядка трех гектаров земли. А в целом региональной программой в Московской области воспользовались 75 инвесторов, взяв в аренду за рубль 90 земельных участков», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

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