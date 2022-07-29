Новые резиденты индустриальных парков Подмосковья создадут 1,5 тысячи рабочих мест

В первом полугодии 2022 года 36 компаний стали резидентами индустриальных парков Подмосковья. Инвесторы реализуют масштабные проекты, которые создадут для жителей региона самые разнообразные рабочие места.

Одним из крупнейших резидентов стала компания «АВК Арматура». На территории индустриального парка «Есипово» (округ Солнечногорск) она реализует проект по производству арматуры, в который планирует инвестировать порядка одного миддиарда рублей. В индустриальный парк «Котово» (Наро-Фоминский округ) пришла компания «Коттех», которая реализует проект асфальтобетонного завода. Инвестиции оцениваются в 500 миллионов рублей. Еще один крупный резидент появился в индустриальном парке «Лыткарино» — это компанияпо производству пищевых полуфабрикатов «Юнити». Объем вложений составит 450 миллионов рублей.

«Объем заявленных инвестиций в проекты, которые планируют реализовать новые резиденты, составляет порядка 9,5 миллиарда рублей. На новых предприятиях будет создано более 1500 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сегодня на территории Московской области работают 63 индустриальных парка, в которых размещено более 1200 резидентов и создано порядка 55 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций, привлеченных на территории подмосковных индустриальных парков, составляет 420 миллиардов рублей. Их заполняемость составляет уже 75%, поэтому в регионе планируется создать еще несколько таких площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил как инвесторам искать землю и инфраструктуру в регионе. Все действующие индустриальные парки отмечены на интерактивной инвестиционной карте Московской области.