Новые рестораны здорового питания откроют в Подмосковье

В Московской области в ближайшее время откроется 10 ресторанов здорового питания «Грядка». Общий объем инвестиций составит почти 200 миллионов рублей, рассказала зампредседателя правительства Подмосковья, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что сейчас рестораны «Грядка» уже открыты в нескольких городах Подмосковья, среди которых Долгопрудный, Лобня и Дмитров. Но компания намерена увеличить присутствие на рынке и открыть еще 10 ресторанов в регионе. Они должны начать работать в течение ближайших трех месяцев.

Зиновьева напомнила, что предприниматели Московской области могут воспользоваться комплексной услугой «Открытие кафе». Этот формат позволяет подать всего одно заявление и получить целый комплекс услуг для открытия кафе. Оставить обращение можно на портале госуслуг Московской области.

В новых экономических условиях в Подмосковье принимают новые антикризисные меры поддержки крупного, малого и среднего бизнеса. Компаниями предлагают налоговые каникулы, уменьшается число проверок. Появилось новое решение — аренда земли за рубль. Помимо этого, регион планирует увеличивать площади пахотных земель, чтобы поддержать сельхозпроизводителей. Об этом накануне рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.