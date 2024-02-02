Подмосковье 02 февраля 2024, 16:30 Новые рентгеновские аппараты установили в 4 округах Подмосковья Пресс-служба Минздрава МО

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Реализация программы по обновлению медицинских учреждений продолжается на территории Московской области. Недавно в четырех больницах открыли новые кабинеты с рентгеновскими аппаратами. Их установили вместо устаревшего оборудования, которое не соответствовало современным требованиям.

Новые аппараты появились в хирургическом корпусе Мытищинской больницы, поликлинике № 1 Пушкинской больницы, детской поликлинике Наро-Фоминской больницы и поликлинике № 1 Лобненской больницы.

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«Мы продолжаем замену устаревшей тяжелой медицинской техники на современную цифровую. С начала этого года обновили уже 11 рентгеновских аппаратов, в том числе 4 запустили сегодня», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Все новые аппараты изготовлены в России. Цифровое оборудование имеет ряд преимуществ по сравнению с аналоговым, таких как низкая лучевая нагрузка, более высокая скорость исследования и качество изображения.

Главный врач Мытищинской областной клинической больницы Ольга Мисюкевич сообщила, что в Мытищах проводится работа по обновлению парка тяжелого оборудования. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще два современных рентген-аппарата.

«Сейчас продолжаются работы по ремонту помещений и установке нового оборудования в приемном отделении и в травмпункте на базе поликлиники № 2. Также в этом году будет установлен новый маммограф в поликлинике № 5», — рассказала Ольга Мисюкевич.

В стационаре рентгеновский аппарат работает в круглосуточном режиме, в поликлиниках — по графику. Все новое оборудование закуплено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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