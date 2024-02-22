Подмосковье 22 февраля 2024, 18:37 Новые рентгеновские аппараты и маммограф установили в больницах Подмосковья Пресс-служба Минздрава МО

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Больницы Московской области продолжают оснащать современным оборудованием. Так, в Люберецкой больнице заменили два устаревших рентгеновских аппарата на новые, а также установили маммограф. Еще один цифровой рентген-аппарат вместо аналогового заработал в Лыткаринской больнице.

«Мы реализуем масштабную программу по замене устаревшей аналоговой тяжелой техники на современную цифровую. Кроме того, открываем новые кабинеты там, где прежде их не было», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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По ее словам, на закупку новых аппаратов и ремонт кабинетов направили почти 75 миллионов рублей.

В Люберцах новые рентгеновские аппараты заработали в поликлиниках № 5 и № 2, а в Лыткарине исследования на новом цифровом рентгеновском аппарате начали проводить во взрослой поликлинике № 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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