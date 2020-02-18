Новые рентген-аппараты появились в больницах Солнечногорска. Они точнее и безопаснее

В центральной районной больнице, а также в детской и взрослой поликлиниках Солнечногорска начали работу новые современные рентген-аппараты. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

По словам врачей, новые рентген-аппараты безопаснее для пациентов.

«Новые цифровые аппараты позволяют более качественно работать и получать снимки с высоким разрешением при минимальной лучевой нагрузке на пациента», — рассказала заведующая рентгенологическим отделением Солнечногорской центральной районной больницы Елена Табелева.

Цифровой аппарат интегрирован в медицинскую информационную систему, куда автоматически загружаются результаты исследования пациентов. Снимки хранятся в единой базе данных, что позволяет врачам-травматологам и нейрохирургам проводить дистанционные консультации.

На новых рентген-аппаратах обследование прошли уже более 300 пациентов в Солнечногорске. Ранее новый рентген-кабинет открылся в центральной больнице Можайска. А в поселках Северная Грива и Долгуша городского округа Шатура заработали новые фельдшерско-акушерские пункты.