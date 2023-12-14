Подмосковье 14 декабря 2023, 15:13 Новые рекорды по потреблению электрической мощности зафиксировали в Подмосковье АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра

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В Объединенной энергосистеме Центра и энергосистеме Москвы и Московской области зарегистрировали новые рекорды потребления мощности. Об этом сообщили в министерстве энергетики региона.

«Максимум потребления мощности в ОЭС Центра составил 40915 МВт, что является историческим рекордом. Новое значение максимума на 380 МВт больше предыдущего, пройденного 22 декабря 2021 года», — уточнили в ведомстве.

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В Московской энергосистеме новый рекорд составил 19724 МВт. Это на 236 МВт больше предыдущего исторического минимума.

Также рекордные значения потребления мощности обновили ОЭС Сибири и еще шесть региональных энергосистем.

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