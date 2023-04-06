Подмосковье 06 апреля 2023, 13:09 Новые региональные меры поддержки мобилизованных и добровольцев обсудят в Мособлдуме Unsplash

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Более 20 мероприятий в рамках реализации послания президента к Федеральному собранию проведет Мособлдума в этом году. Депутаты будут работать в том числе над новыми региональными мерами поддержки участников СВО.

В план по реализации послания президента включили 24 пункта. Все темы, поднятые Владимиром Путиным, будут тщательно проработаны.

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«Глава государства призвал уделить особое внимание военнослужащим и их семьям. В Московской области уже выстроена комплексная система поддержки участников СВО, но мы будем работать над расширением этих мер», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Депутаты вновь соберутся для того, чтобы продумать новые подмосковные способы поддержки мобилизованных и добровольцев. Отдельное внимание будет уделено налоговым льготам и трудоустройству участников спецоперации и членов их семей.

Президентом были также озвучены темы развития экономики, образования, восстановления системы ЖКХ и другие. Мособлдума отработает поставленные задачи.

Во время заседания президиума Госсовета губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту страны Владимиру Путину о планах, которые Подмосковье намерено реализовать в ближайшем будущем.