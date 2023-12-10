Подмосковье 10 декабря 2023, 22:05 Новые распределительные пункты и трансформаторы установили в Щелкове Телеканал «360»

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Активный приток населения и развитие промзоны существенно повысили нагрузки на сеть в городском округе Щелково. Именно поэтому и было принято решение об увеличении объема работ, связанных с ремонтом и реконструкцией электрооборудования.

Местные жители смогли сразу оценить результаты проведенной работы, поскольку до этого часто отключали свет и воду. Теперь перебоев в электроснабжении, как говорят граждане, больше не наблюдается.

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«Мы видели информацию в соцсетях нашего территориального подразделения о том, что планируются работы по улучшению энергоснабжения нашего поселка. И последние месяцы, с момента введения распределительной электроподстанции, мы видим явные улучшения. Это неописуемая радость», — рассказала местная жительница по имени Марина.

Новая электроустановка напряжением 10 киловольт расположена в деревне Назимиха городского округа Щелково. Чтобы обеспечить бесперебойную работу объектов энергетической инфраструктуры, специалисты восточного филиала компании «Россети Московский регион» провели замену трансформаторов в девяти населенных пунктах на новые повышенной мощности.

«Это комплекс мероприятий, включающих не только строительство РП, но и повышение надежности качества электроснабжения абонентов, в том числе и новых абонентов, которые к нам присоединены. Мы проводим мероприятия по замене трансформаторов. Трансформаторы меняются и в целях повышения выдачи мощности, то есть мы ставим трансформаторы большей мощности», — рассказал главный инженер восточного филиала ПАО «Россети Московский регион» Дмитрий Уксеков.

Специалисты считают, что надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей — показатель эффективности работы и приоритет для энергетиков.

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