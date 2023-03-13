Подмосковье 13 марта 2023, 12:23 Новые ранцевые огнетушители закупят для лесничих в Подмосковье Unsplash

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Еще 680 ранцевых огнетушителей приобретут для лесничих в Подмосковье к началу пожароопасного сезона. Контракт на закупку оборудования уже заключен.

«Такой огнетушитель — это первый помощник, который используется на месте до прибытия спецтехники. Эти ранцы обязательно есть и у лесной охраны, и у лесопожарных формирований», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Контракт на поставку огнетушителей уже заключен, в ближайшее время оборудование начнет поступать на места.

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«Пожарные опрыскиватели, которые мы закупаем, специально созданы для использования в полевых условиях. Их можно переносить на большие расстояния и оперативно самостоятельно заправлять», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

Недавно губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.