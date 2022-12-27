Подмосковье 27 декабря 2022, 11:20 Новые рабочие места появятся в цехе по переработке молока в Домодедове

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Цех по переработке молока откроется в Домодедове. Экоферма «Калачево» производит творог, кефир, масло и другие продукты. На предприятии смогут трудоустроиться шесть человек.

В цехе будут перерабатывать коровье и козье молоко. Оно будет проходить фильтрацию, очистку, пастеризацию и охлаждение, чтобы позже из него могли создать другие продукты. Производство запустят в феврале-марте 2023 года. В проект инвестировали 20 миллионов рублей.

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