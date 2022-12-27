27 декабря 2022, 11:20
Новые рабочие места появятся в цехе по переработке молока в Домодедове
Цех по переработке молока откроется в Домодедове. Экоферма «Калачево» производит творог, кефир, масло и другие продукты. На предприятии смогут трудоустроиться шесть человек.
В цехе будут перерабатывать коровье и козье молоко. Оно будет проходить фильтрацию, очистку, пастеризацию и охлаждение, чтобы позже из него могли создать другие продукты. Производство запустят в феврале-марте 2023 года. В проект инвестировали 20 миллионов рублей.
Реклама
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность внедрения искусственного интеллекта в работу региона. Технологии позволят сэкономить миллиарды рублей.
Реклама
Сельское хозяйство
Рабочие места
Заводы
Город Домодедово
Реклама
Реклама