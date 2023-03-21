Подмосковье 21 марта 2023, 11:46 Новые рабочие места появятся в Ступине благодаря производству утеплителей

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Компания «Кералайт» откроет в Ступине комплекс по выпуску утеплителя, архитектурных декоров и сухих клеевых смесей. Новое производство заработает уже к лету 2023 года и создаст около 40 рабочих мест.

Предприятие занимается изготовлением теплоизоляционных плит на основе аэрогеля. Такие плиты в несколько раз эффективнее других изоляционных материалов.

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«Общий объем инвестиций в проект компании „Кералайт“ составит около 400 миллионов рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Генеральный директор компании Александр Никишин сообщил, что летом также планируют запустить цех архитектурного декора из пенокерамики, где будут выпускать балясины, пилястры, карнизы и много другое.

«Уникальность такого декора в том, что он легкий и практически не подвержен внешним факторам воздействия, что обеспечивает долговечность наравне с фасадом здания», — подчеркнул Никишин.

Компания уже закупила высокотехнологичное оборудование, необходимое для производства. Оно позволит автоматизировать все расчеты и повысить точность выпуска продукции.

«Производственные мощности компании на первом этапе позволят в сутки производить около 500 кубических метров теплоизоляционных плит. В перспективе этот объем будет увеличен», — заявил генеральный директор корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Кроме того, в четвертом квартале 2023 года компания «Кералайт» намерена запустить на предприятии третий цех, в котором будет организован выпуск сухих клеевых смесей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья помогут предпринимателям выйти на международный рынок.

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