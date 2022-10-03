Производство стеклянных фасадов создаст новые рабочие места в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 10:24 Поделиться Telegram

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Viber Производство стеклянных фасадов создаст новые рабочие места в Солнечногорске

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Производство стеклянных фасадов для торговых центров запустят в Солнечногорске в 2024 году. Компания «Алюминиевые витражи» построит предприятие в индустриальном парке «Есипово». Об этом рассказала зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

На заводе будут изготавливать фасадные системы, окна, двери, офисные перегородки и зимние сады. Как сообщила зампред, в проект инвестируют свыше 63 миллионов рублей.

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«В рамках инвестпроекта планируется строительство производственного помещения, также будет осуществлена закупка оборудования. Продукцию на новом предприятии начнут выпускать уже в 2024 году. На производстве будет создано около 30 рабочих мест», — рассказала Екатерина Зиновьева.

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На производстве будут работать высококвалифицированные инженеры и слесари. Как рассказал директор компании Игорь Титаренко, предприятие оснастят инновационным оборудованием.

«При таком подходе получится минимизировать влияние человеческого фактора на качество выпуска готовой продукции. Другими словами, все должно быть быстро, качественно, надежно», — отметил он.

«Алюминиевые конструкции» сейчас работают в тестовом режиме и выпускают светопрозрачные материалы. Генеральный директор Корпорации развития Подмосковья Владимир Слипенькин подчеркнул важность резидентства российских производителей в индустриальном парке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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