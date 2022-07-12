Новые рабочие места появятся в Шаховской благодаря репродуктору для кур

В Подмосковье появятся новые рабочие места: в Шаховском районе построят новый репродуктор для кур, где потребуются сотрудники. Его организует крестьянско-фермерское хозяйство Романа Юрьевича Малкина. Он будет предназначен специально для мясо-яичных пород кур.

«Общий объем инвестиций в этот проект составит 700 миллионов рублей. После того как репродуктор будет достроен и введен в эксплуатацию, фермерскому хозяйству возместят 40% фактически понесенных затрат. 20% средств будет выделено из федерального бюджета, еще 20% — из бюджета Московской области», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

В этом году фермерское хозяйство подписало контракт с поставщиком птицы из Чехии. Поставили пять тысяч чистых линий и 40 тысяч родительского стада кур. Птицы прибыли в Подмосковье уже в июне. Чтобы создать новый репродуктор, нужно будет организовать новые здания и оборудование. Скорее всего, репродуктор введут в эксплуатацию в 2023 году.

Для строительства уже купили земельный участок площадью почти 10 гектаров. Смонтировали инкубаторий и пять корпусов для содержания птицы, готов также склад и некоторые другие помещения.