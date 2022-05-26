Новые рабочие места появятся в Сергиевом Посаде благодаря экоферме

Ферма для производства натуральных продуктов появится в Сергиевом Посаде. Это позволит создать 18 рабочих мест. Ее откроют летом в деревне Сальково. Проект сопровождает подмосковный Центр Содействия Строительству.

Для животных будут использовать только натуральные корма. Из рациона полностью уберут антибиотики, антиоксиданты и стимуляторы роста.

Ферму оснастят современным оборудованием. Это техника для содержания животных, переработки молока, обработки земли.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья сообщили, что задача — производить натуральные продукты.

Ферма будет состоять из коровника, в котором будут содержать до 100 животных, а также молочного цеха, птичника, цеха для полуфабрикатов и других помещений.

Ранее стало известно, что прием заявок на бесплатную землю для аграриев начался в Подмосковье. Это льготная программа, инициированная губернатором Андреем Воробьевым. Новому проекту дали название «Подмосковные 10 гектаров».