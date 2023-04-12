Подмосковье 12 апреля 2023, 10:41 Новые рабочие места появятся в селе Раменки после открытия производства кормовых добавок ООО «НПЦ Агросистема»

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Фасовочно-складское здание кормовых добавок построили в егорьевском селе Раменки. Застройщиком объекта выступило ООО «НПЦ „Агросистема“».

В здании будут храниться ингредиенты и готовая продукция, а также размещаться технологическая линия по подготовке специального состава кормовых добавок. Ожидается, что предприятие будет производить от 15 до 30 тонн добавок в сутки. Будет создано 14 рабочих мест.

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НПЦ «Агросистема» является крупным производителем кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птиц.

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