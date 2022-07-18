Новые рабочие места появятся в Подольске благодаря производству дверей

В Подольске в ближайшее время появятся новые рабочие места. Там ввели в эксплуатацию производственно-складской комплекс площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Его открытие позволит создать в городском округе еще 45 вакансий.

Во время строительства нового объекта его сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Московской области. Застройщиком выступила компания ООО «Грейн 1». Общий объем инвестиций составил порядка 150 миллионов рублей.

В новом комплексе будет оборудован цех по производству межкомнатных дверей, там появятся конструкторский отдел, склад, несколько помещений для персонала и бытовых нужд.

Ранее стало известно, что еще один складской комплекс собираются построить в Люберцах. Его общая площадь превысит 30 тысяч квадратных метров. В нем появится как минимум 350 рабочих мест. Объем инвестиций составил почти два миллиарда рублей.