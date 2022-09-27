Киргизско-турецкая компания построит макаронный завод в Подмосковье в 2023 году | 360°

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27 сентября 2022, 17:03

Киргизско-турецкая компания построит макаронный завод в Подмосковье в 2023 году

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Подмосковье остается одним из самых инвестиционно привлекательных регионов страны, в том числе среди зарубежных компаний. Так, киргизско-турецкая группа компаний «АКУН» запланировала открытие завода макарон в Электрогорске в конце 2023 года.

Зампред правительства региона Георгий Филимонов рассказал, что ГК «АКУН» специализируется на выпуске муки, манной крупы, макарон и лапши. Новый завод построят в Электрогорске к концу 2023 года.

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«Объем инвестиций в проект составит не менее пяти миллионов долларов. Будет создано 80 новых рабочих мест», — добавил зампред.

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Для строительства выделили участок площадью 20 тысяч квадратных метров. На производстве будут выпускать тысяч тонн макарон в месяц.

Продукция ГК «АКУН» поставляется в более чем 500 магазинов России. Предприятия производят муку, воду и напитки, в том числе лимонад «Буратино».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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