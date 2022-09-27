Киргизско-турецкая компания построит макаронный завод в Подмосковье в 2023 году | 360°

Все новости
Мир
27 сентября 2022, 23:04
Сроки восстановления «Северного потока» невозможно оценить — Nord Stream AG
Подмосковье
27 сентября 2022, 22:57
Лифты в домах на улицах Дружбы и Маяковского в Химках отремонтируют
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Мир
27 сентября 2022, 22:39
Министр энергетики Дании отверг неосторожность как причину повреждения «Северных потоков»
Спецоперация
27 сентября 2022, 22:32
Более 98% избирателей поддержали вхождение ЛНР в состав России
Общество
27 сентября 2022, 22:14
Более 81% жителей Херсонской области захотели воссоединиться с Россией
Технологии
27 сентября 2022, 22:12
Россиянам назвали доступные для скачивания соцсети в App Storе
Спецоперация
27 сентября 2022, 22:09
ВСУ активизировались по всей линии фронта — НМ ЛНР
Подмосковье
27 сентября 2022, 22:06
Глава Одинцова проинспектировал недострои в ЖК «Гусарская баллада»
Путешествия
27 сентября 2022, 22:02
Россиянам рассказали, что делать в случае потери документов за границей