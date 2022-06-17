Новые рабочие места появятся в Орехово-Зуеве и Дубне благодаря соглашениям на ПМЭФ

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-22) министр промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подписала еще два соглашения с бизнесом. Они были подписаны с компаниями «Светогор — Городские решения» и сталепромышленной компанией «Регион».

Общий объем инвестиций по этим двум проектам должен составить больше миллиарда рублей. Для жителей Московской области появятся более 450 новых рабочих мест.

«По итогам форума число соглашений, подписанных Мининвестом, достигло 10 — объем инвестиций в эти проекты превышает 18 миллиардов рублей. За счет реализации всех этих проектов в регионе появится около 4,5 тысячи новых рабочих мест», — сказала глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Сталепромышленная компания «Регион» из Орехово-Зуева будет производить оборудование для гидравлических систем. За счет этого работу недалеко от дома смогут найти примерно 50 местных жителей.

С компанией «Светогор — Городские решения» было подписано соглашение о том, что будет проводиться реконструкция старых объектов наружного освещения, а также создание новых. Инвестиции в этот проект составят примерно миллиард рублей. Это позволит организовать в регионе порядка 400 новых рабочих мест.