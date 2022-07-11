Новые рабочие места появятся в Мытищах после реконструкции торгового центра

На пересечении Волковского и Осташковского шоссе в Мытищах отремонтируют нефункционирующее здание торгового центра «Ряды Оптоклуб».

Инвестор также завершит строительство расположенного рядом складского помещения, которое строилось изначально для центра исполнения заказов «Юлмарт». Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова в ходе рабочего выезда в городской округ Мытищи.

Источник фото: телеканал «360»

«В каждую повестку наших рабочих выездов по городским округам мы включаем вопрос по вовлечению недвижимости в хозяйственный оборот. Один из таких объектов в Мытищах — бывший торговый центр „Ряды Оптоклуб“, расположенный на пересечении Волковского и Осташковского шоссе. Инвестор в ближайшее время начнет ремонт здания под новый торговый центр, а также завершит строительство рядом стоящего строения, в котором будут располагаться складские помещения. Реализуемый инвестиционный проект даст округу десятки новых рабочих мест, а также дополнительные налоговые поступления в бюджет», — сообщила зампред.

Рабочий выезд делегации с участием министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, представителей БТИ и налоговой службы провели также в СНТ «Борисовка». Члены делегации пообщались с проживающими там гражданами.

Источник фото: телеканал «360»

«В садоводческом товариществе „Борисовка“ 460 земельных участков, более чем на 160 из них — незарегистрированные объекты недвижимости. В чем здесь проблема: помимо земель населенных пунктов, в СНТ имеются участки с иными категориями (земли иного специального назначения и сельхозназначения). Соответственно, собственникам таких земель необходимо изменить категорию. Чтобы помочь жителям, данный вопрос по факту нахождения СНТ в границах земель населенных пунктов согласно правилам землепользования и застройки, а также генплану поручено решить администрации городского округа самостоятельно», — прокомментировала Наталья Адигамова.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее сообщалось о том, что скоро новый детский сад появится вблизи деревни Погорелки в городском округе Мытищи.