Новые рабочие места появятся на бетонном заводе в Котельниках

Новый бетонный завод появится в Котельниках через три недели. Это даст жителям Подмосковья дополнительные рабочие места. Сейчас открыты вакансии для водителей.

Завод принадлежит компании «Трак-Бетон» — она расширяет свое производство. Новое помещение позволит ей увеличить мощности более чем в два раза, сообщило РИАМО.

Компания работает на строительном рынке свыше 20 лет. Она занимается изготовлением бетона и железобетонных изделий.

Ее руководитель Олег Козловский отметил, что на площадке нового завода монтируют современное оборудование. Оно усилит производство бетона и сократит вредные выбросы в атмосферу.

Уже сейчас на существующем заводе работают 230 человек. Среди них производственные бригады, водители и не только. Вскоре сотрудников станет больше.

Благодаря соглашениям, подписанным на полях ПМЭФ в этом году, в Подмосковье создадут 15 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.