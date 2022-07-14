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    14 июля 2022, 17:24

    Новые рабочие места появятся на бетонном заводе в Котельниках

    Анастасия Аброськина

    Новый бетонный завод появится в Котельниках через три недели. Это даст жителям Подмосковья дополнительные рабочие места. Сейчас открыты вакансии для водителей.

    Новые рабочие места появятся на бетонном заводе в Котельниках | Изображение 1

    Завод принадлежит компании «Трак-Бетон» — она расширяет свое производство. Новое помещение позволит ей увеличить мощности более чем в два раза, сообщило РИАМО.

    Компания работает на строительном рынке свыше 20 лет. Она занимается изготовлением бетона и железобетонных изделий.

    Ее руководитель Олег Козловский отметил, что на площадке нового завода монтируют современное оборудование. Оно усилит производство бетона и сократит вредные выбросы в атмосферу.

    Уже сейчас на существующем заводе работают 230 человек. Среди них производственные бригады, водители и не только. Вскоре сотрудников станет больше.

    Благодаря соглашениям, подписанным на полях ПМЭФ в этом году, в Подмосковье создадут 15 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.