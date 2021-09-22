Новые рабочие места появятся в Электростали благодаря заводу электроники

Производство электроники открыли в Электростали. Это площадка, созданная компанией DANNIE group. Там уже трудятся 10 человек, а вскоре количество специалистов увеличат вдвое.

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, компания — разработчик электроники.

В новое производство на территории Электростали вложили свыше 100 миллионов рублей.

Созданные в Подмосковье инвестиционные условия обеспечивают привлекательность региона как для крупного, так и для малого, среднего бизнеса Екатерина Зиновьева.

По ее словам, бизнес в Подмосковье активно развивается в приоритетных отраслевых направлениях: фармацевтика, IT-сектор, электроника.

«С января по июль этого года наши предприятия, работающие в сферах производства компьютеров, а также электронных и оптических изделий, увеличили выпуск продукции на 9,1% по сравнению с прошлым годом и произвели товаров более чем на 71,5 миллиарда рублей», — отметила Зиновьева.

Мощность новой производственной линии в Электростали — более 700 устройств за смену, равную восьми часам.

Основная специализация компании DANNIE group — заказная разработка и производство сложной электроники по четырем направлениям: компьютерное зрение, интерактивные панели, трекеры и сенсоры, вычислительная техника.