Новые рабочие места появятся в Чехове благодаря строительству гостиницы

Апарт-отель запланировали построить в Чехове через год. Минжилполитики региона дало развешенные на строительство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание займет площадь 800 квадратных метров. Оно будет расположено возле парка «Березовая роща». На первом этаже обустроят кофейню и стойку регистрации, а на втором расположатся 15 номеров для 30 гостей. Проект создаст шесть рабочих мест, его реализацию будет сопровождать Центр содействия строительству. В гостиницу инвестируют около 50 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что среди победителей всероссийского конкурса по благоустройству оказалось шесть городов Подмосковья.