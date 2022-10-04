Новые рабочие места появятся на ж/д платформе для приема грузов в Богородском округе | 360°

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Новые рабочие места появятся на ж/д платформе для приема грузов в Богородском округе

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Новая открытая контейнерная площадка с подъездными железнодорожными путями заработала в Богородском. Она войдет в состав логистического центра «Восточный» и создаст 28 рабочих мест, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Платформа представляет собой две бетонные площадки, примыкающие к путям. На них будут обрабатывать грузы в 20-ти и 40-футовых контейнерах. В проект инвестировали около 1,8 миллиарда рублей.

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Терминально-логистический центр «Восточный» — один из крупнейших в России. На нем принимают грузы из Сибири, Дальнего Востока и стран Тихоокеанского региона. Благодаря новой платформе он сможет обрабатывать до восьми миллионов тонн в год.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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