05 мая 2023, 13:41
Новые рабочие места появятся на заводе автоматических дверей в Щелкове
Минжилполитики одобрило введение двух промышленных зданий в Щелкове. Там будут производить воротные и дверные системы. Получить работу на заводе смогут 50 человек.
Застройщик «Машдеталь Плюс» вложил в строительство 120 миллионов рублей. Здания будут разделены на три блока. Это административно-бытовой, основной цех и помещение для хранения с зоной погрузки. На заводе будут выпускать автоматические скоростные рулонные ворота и маятниковые двери.
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Компания занимается производством воротных и дверных систем с 203 года. Их используют на промышленных предприятиях, складах и в других местах.
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