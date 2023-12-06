06 декабря 2023, 12:11
Новые рабочие места появятся на трикотажном производстве в Щелкове
Предприятие «Боевой трикотаж» в Щелкове выпускает термобелье для активного отдыха и спорта. Производство планируют расширять, для этого в 2024 году там создадут еще 30 рабочих мест.
Предприятие «Боевой трикотаж» известно линией одежды «Телохранитель». Она пользуется спросом у военных, туристов, рыбаков, охотников и нефтяников. Главный секрет — сетка, которая продувается в жару и не дает насекомым достать до кожи. В холод она создает воздушную прослойку, которая держит тепло.
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с сотрудниками и руководством предприятия.
«Заработная плата, как говорят сами сотрудники, очень достойная. Швеи трудятся на современном оборудовании в комфортных условиях. Есть просьба по ремонту дороги. Поможем нашему предприятию», — рассказал Андрей Булгаков.
Фабрика «Боевой трикотаж» основана в 1995 году. Приобрети продукцию предприятия можно на маркетплейсах.
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Щелково
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