Подмосковье 06 декабря 2023, 12:11 Новые рабочие места появятся на трикотажном производстве в Щелкове Пресс-служба администрации городского округа Щелково

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Предприятие «Боевой трикотаж» в Щелкове выпускает термобелье для активного отдыха и спорта. Производство планируют расширять, для этого в 2024 году там создадут еще 30 рабочих мест.

Предприятие «Боевой трикотаж» известно линией одежды «Телохранитель». Она пользуется спросом у военных, туристов, рыбаков, охотников и нефтяников. Главный секрет — сетка, которая продувается в жару и не дает насекомым достать до кожи. В холод она создает воздушную прослойку, которая держит тепло.

Пресс-служба администрации городского округа Щелково Пресс-служба администрации городского округа Щелково Пресс-служба администрации городского округа Щелково Пресс-служба администрации городского округа Щелково Пресс-служба администрации городского округа Щелково Пресс-служба администрации городского округа Щелково

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с сотрудниками и руководством предприятия.

«Заработная плата, как говорят сами сотрудники, очень достойная. Швеи трудятся на современном оборудовании в комфортных условиях. Есть просьба по ремонту дороги. Поможем нашему предприятию», — рассказал Андрей Булгаков.

Фабрика «Боевой трикотаж» основана в 1995 году. Приобрети продукцию предприятия можно на маркетплейсах.

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