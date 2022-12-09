09 декабря 2022, 10:28
Новые рабочие места появятся на складе запчастей для фургонов в Ленинском округе
Компания «Центртранстехмаш» увеличила площадь склада в Ленинском округе. На нем будут хранить запчасти и агрегаты грузовых автомобилей и фургонов. Проект создал еще шесть рабочих мест, рассказали в Минжилполитики региона.
Здание вошло в состав представительства Рязанского завода автофургонов, прицепов и сантехники. В помещении установили антресоли и стеллажи, обустроили нужные инженерные системы и отопление.
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Компания «Центртранстехмаш» была основана в 1991 года. Это крупнейший производитель фургонов и кузовов в стране.
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