Подмосковье 09 декабря 2022, 10:28 Новые рабочие места появятся на складе запчастей для фургонов в Ленинском округе

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Компания «Центртранстехмаш» увеличила площадь склада в Ленинском округе. На нем будут хранить запчасти и агрегаты грузовых автомобилей и фургонов. Проект создал еще шесть рабочих мест, рассказали в Минжилполитики региона.

Здание вошло в состав представительства Рязанского завода автофургонов, прицепов и сантехники. В помещении установили антресоли и стеллажи, обустроили нужные инженерные системы и отопление.

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Компания «Центртранстехмаш» была основана в 1991 года. Это крупнейший производитель фургонов и кузовов в стране.

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