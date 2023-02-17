17 февраля 2023, 12:32
Новые рабочие места появятся на складе спецтехники в Щелкове
Склад для хранения и обслуживания спецтехники построят в Щелкове. На нем смогут трудоустроиться 17 человек. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.
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В здании площадью 1450 квадратных метров обустроят склад компании «Кар-Групп». Там будут хранить и обслуживать погрузчики, штабелеры, ричтраки и другую технику. В сервисную зону поставят токарно-фрезерные станки и автоматический пресс.
Компания занимается продажей и обслуживанием спецтехники брендов Toyota, JAC, Nissan, Lonking, Doosan Daewoo и других более 15 лет.
В проект инвестируют 40 миллионов рублей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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Щелково
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