Подмосковье 17 февраля 2023, 12:32 Новые рабочие места появятся на складе спецтехники в Щелкове

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Склад для хранения и обслуживания спецтехники построят в Щелкове. На нем смогут трудоустроиться 17 человек. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

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В здании площадью 1450 квадратных метров обустроят склад компании «Кар-Групп». Там будут хранить и обслуживать погрузчики, штабелеры, ричтраки и другую технику. В сервисную зону поставят токарно-фрезерные станки и автоматический пресс.

Компания занимается продажей и обслуживанием спецтехники брендов Toyota, JAC, Nissan, Lonking, Doosan Daewoo и других более 15 лет.

В проект инвестируют 40 миллионов рублей.

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