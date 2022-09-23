Новые рабочие места появятся на складе продуктов в Балашихе | 360°

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23 сентября 2022, 13:52

Новые рабочие места появятся на складе продуктов в Балашихе

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Склад сельхозпродукции построят в деревне Дятловке в Балашихе в 2023 году. На нем появится 10 рабочих мест. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Площадь здания составит 936 квадратных метров. На нем оборудуют линии по переработке продукции, на которых будут упаковывать и консервировать фрукты и корнеплоды. Реализацию проекта будет сопровождать Центр содействия строительству.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей повышать условия труда.

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