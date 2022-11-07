Новые рабочие места появятся на складе овощей и фруктов в Балашихе | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 19:16 Новые рабочие места появятся на складе овощей и фруктов в Балашихе

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В Балашихе собираются построить новый склад, в котором будут храниться овощи и фрукты. Он появится в деревне Дятловка в Балашихе. Разрешение на строительство выдало министерство жилищной политики Подмосковья.

Разрешение на строительство выдало министерство жилищной политики Подмосковья. Инвестиции в проект составят порядка 110 миллионов рублей. Застройщиком при этом выступит ИП.

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Объект по своей площади составит 936 квадратных метров. Там будут сезонным образом храниться овощи и фрукты. Например, яблоки, картофель, морковь, капуста, свекла, репа и не только. Продукты собираются рассортировывать во цвету, размеру и целостности. Потом они будут упаковываться и замораживаться. Чтобы обеспечить пищевую безопасность, продукты собираются складировать в специальных ящиках — там будет полностью обеспечен определенный микроклимат, освещение и вентиляция. На складе появится как минимум 14 рабочих мест.

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