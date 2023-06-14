Подмосковье 14 июня 2023, 14:18 Новые рабочие места появятся на складе электронной техники в Пушкино ООО «ЛП М8»

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Специалисты завершили работы по строительству складского корпуса № 5 в индустриальном парке «РУСИЧ Холмогоры» в Пушкино, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области. Корпус займет компания по продаже электронной техники DNS, для жителей Подмосковья подготовят около 100 рабочих мест.

Внутри объекта установили доки с автоматическими подъемно-секционными воротами. Для персонала оборудованы комнаты отдыха и медпункт. Строительством склада занималась компания «ЛП М8», объем инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей.

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Ранее Минжилполитики Подмосковья совместно с Центром содействия строительству Московской области (ЦСС) одобрило открытие третьего и четвертого корпусов индустриального парка. Общая площадь «РУСИЧ Холмогоры» составляет 292 тысячи квадратных метров. Кроме DNS, на территории комплекса работают компании «Спортмастер», «АТАК», «СберЛогистика», 3LOGIC и Globus.

Все проекты по возведению объектов сопровождал персональный менеджер ЦСС при правительстве Московской области. Подать заявку на содействие Центра можно на сайте. Все услуги организация оказывает бесплатно.

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