Новые рабочие места появятся на производстве зубных имплантатов в Дубне

В особой экономической зоне «Дубна» собираются запустить новый проект. Там откроется производство дентальных имплантатов и материалов для пломбирования зубов. Все это будет производиться по собственной запатентованной технологии. В Дубне откроются новые рабочие места.

Инициатором проекта выступит компания НПК «МЕДПРОМЛАБ». Она инвестирует в новый проект порядка 280 миллионов рублей.

«В рамках реализации проекта на территории ОЭЗ „Дубна“ инвестор построит лабораторно-производственный комплекс и создаст свыше 50 рабочих мест для жителей округа», — рассказала о новом инвестпроекте заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Откроются такие вакансии, как начальник производства, оператор ЧПУ, заведующий лаборатории, лаборант, оператор производственной линии, инженер по ремонту, водитель грузового транспорта, заведующий складом, кладовщик, упаковщик и другие.

Компания занимается самостоятельной разработкой имплантатов, в производстве которых используются только высококачественные материалы и новейшие технологии. Компания собирается поставить на отечественный рынок множество разных моделей имплантационных систем.

Запуск нового предприятия позволит выпускать в Дубне больше 60 тысяч дентальных имплантатов и примерно два миллиона единиц пломбировочных материалов. Рассчитывается, что продукцию получится сделать относительно недорогой, что в будущем позволит сделать протезирование доступным для всех россиян.

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